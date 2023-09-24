نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > كاسترو يستبعد رونالدو من مواجهة أحد
24/09/2023   9:37 م

كاسترو يستبعد رونالدو من مواجهة أحد

+ = -
54

علم “سبورت 24” من مصادره أن المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرتغالي كاسترو، استبعد محترفي الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من مواجهة نظيره أحد، مساء الاثنين ضمن الجولة الـ 32 من كأس الملك.

وقالت المصادر، إن قرار كاسترو باستبعاد رونالدو وبروزوفيتش من قائمة الفريق المغادرة إلى مدينة جدة مساء اليوم، بهدف إراحتهما، بالإضافة لاستبعاد اللاعب سلطان الغنام بسبب الإصابة.

وأكدت ذات المصادر أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو وضع اللاعب نواف بوشل في قائمة الفريق الأساسية لتعويض غياب الغنام، بينما وضع اللاعب ساديو ماني في خط الهجوم لتعويض غياب البرتغالي رونالدو، في مباراة الفريق مساء غد أمام نادي أحد ضمن الجولة الـ 32 من كأس الملك. وفق “سبورت 24”.

كاسترو يستبعد رونالدو من مواجهة أحد

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885273910.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com