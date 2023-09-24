كاسترو يستبعد رونالدو من مواجهة أحد

علم “سبورت 24” من مصادره أن المدير الفني لفريق النصر، المدرب البرتغالي كاسترو، استبعد محترفي الفريق البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، من مواجهة نظيره أحد، مساء الاثنين ضمن الجولة الـ 32 من كأس الملك.
وقالت المصادر، إن قرار كاسترو باستبعاد رونالدو وبروزوفيتش من قائمة الفريق المغادرة إلى مدينة جدة مساء اليوم، بهدف إراحتهما، بالإضافة لاستبعاد اللاعب سلطان الغنام بسبب الإصابة.
وأكدت ذات المصادر أن المدرب البرتغالي لويس كاسترو وضع اللاعب نواف بوشل في قائمة الفريق الأساسية لتعويض غياب الغنام، بينما وضع اللاعب ساديو ماني في خط الهجوم لتعويض غياب البرتغالي رونالدو، في مباراة الفريق مساء غد أمام نادي أحد ضمن الجولة الـ 32 من كأس الملك. وفق “سبورت 24”.