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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار غزيرة تؤثر على 5 مناطق
25/09/2023   8:18 ص

طقس اليوم.. أمطار غزيرة تؤثر على 5 مناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين)، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، تؤثر على خمس مناطق.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية سيصاحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وذلك على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن درجة الحرارة يتوقع أن تصل في مكة المكرمة إلى 45 درجة، فيما تصل إلى 44 درجة بالمدينة المنورة والأحساء، و43 درجة بالرياض والدمام والعلا وبريدة، و37 درجة بجدة، و29 درجة في أبها. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني قد دعت في وقت سابق لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والمستنقعات، بعد ورود تقارير بهطول أمطار رعدية بمعظم المناطق تستمر حتى (الخميس) المقبل.

طقس اليوم.. أمطار غزيرة تؤثر على 5 مناطق

جديد المحليات
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