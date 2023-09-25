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جديد المحليات > “الرياض” تزدان بصور “المؤسس”.. و “القيادة”
25/09/2023   8:17 ص

“الرياض” تزدان بصور “المؤسس”.. و “القيادة”

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ازدانت أبراج الرياض ومعالمها الحيوية باللون الأخضر؛ احتفالًا باليوم الوطني الـ93، لتتحول ملامحها العمرانية والحضرية إلى تحفة فنية يزينها لون العلم السعودي، وتشكل هويتها وعمقها وخصوصيتها الثقافية؛ تعبيراً عن مشاركة المدينة احتفالات البلاد بهذه المناسبة الغالية.

ورصدت أمانة منطقة الرياض العديد من المباني والأبراج والمجمعات التجارية والميادين وواجهات مواقع الجذب السياحي في أرجاء المدينة التي ازدانت باللون الأخضر تفاعلاً مع اليوم الوطني، فضلًا عن اللوحات المضيئة التي كست الجسور والميادين بالأخضر، وأضفت أجواءً مبهرة للتلاحم المتين بين قيادة هذا الوطن وشعبه.

وحرصت العديد من الجهات الحكومية والأهلية على التنسيق مع أمانة منطقة الرياض؛ بهدف إضاءة مبانيها وأبراجها باللون الأخضر، للإسهام في تعزيز أجواء الحفاوة بهذا اليوم المجيد، وخلق بيئة جاذبة للمشاركة الفاعلة للسكان. وفق “أخبار 24”.

“الرياض” تزدان بصور “المؤسس”.. و “القيادة”

جديد المحليات
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