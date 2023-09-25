النفط يرتفع مع توقعات بشح الإمدادات

تسبب قرار روسيا بحظر مؤقت على صادرات الوقود في ارتفاع أسعار النفط اليوم (الإثنين) مع تركيز المستثمرين على توقعات بنقص الإمدادات، في ظل حالة من القلق من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 48 سنتاً أو 0.5 بالمائة إلى 93.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت ثلاثة سنتات عند التسوية يوم الجمعة الماضي.
فيما واصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، حيث تم تداولها عند 90.53 دولار للبرميل بارتفاع 50 سنتاً أو 0.6 بالمائة.وفق “أخبار 24”.
جدير بالذكر أن روسيا أعلنت الأسبوع الماضي حظراً مؤقتاً لصادرات البنزين والديزل إلى معظم الدول، من أجل تحقيق الاستقرار في السوق المحلية.