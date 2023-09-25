الصور والفيديو متاحة بـ”تليغرام”

أتاح تطبيق “تليغرام”، لأصحاب القنوات من المُستخدمين الاستفادة من ميزة القصص ونشر صور ومقاطع فيديو تختفي بعد 24 ساعة.
وكان التطبيق قد أتاح ميزة استخدام القصص للمستخدمين الأفراد فقط، قبل أن يتيحها كذلك لأصحاب القنوات، لاستخدامها لمشاركة الأحداث الجارية أو الإعلانات أو أي محتوى آخر يرغبون في مشاركته مع متابعيهم.
وتعمل ميزة القصص في التطبيق بالآلية نفسها الموجودة في تطبيقات التواصل الاجتماعي الشهيرة، حيث سيتمكن المستخدمون من تحديد من يمكنهم مشاهدة القصص سواء الجميع أو جهات الاتصال جميعها أو جهات اتصال مختارة أو قائمة الأصدقاء المقربين. وفق “أخبار 24”.