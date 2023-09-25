تراجع “السوق” بعد “العطلة”

استأنفت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها للأسبوع الجاري بعد عطلة العيد الوطني السعودي بتراجع في مؤشرها العام للجلسة الثالثة على التوالي، جاء بضغط تراجع الطلب على الأسهم مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
ولليوم الثاني يستقر المؤشر العام دون مستوى 11 ألف نقطة، بعد أن أنهى جلسة اليوم (الاثنين) متراجعاً إلى مستوى 10877.94 نقطة في مقابل 109494 نقطة ليوم الخميس الماضي، بتراجع قدره 71.48 نقطة نسبته 0.65%، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 399 نقطة نسبتها 3.8% عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً ملحوظاً في معدلات الأداء، إذ هبطت السيولة المتداولة 45% إلى 4.04 بليون ريال، في مقابل 7.4 بليون، وهبط عدد الصفقات المنفذة 22% إلى 322 ألف صفقة في مقابل 413 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة إلى 459 سهما في مقابل 566 سهماً بنسبة تراجع 19%، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 37% إلى 148 مليون سهم، في مقابل 234 مليوناً لليوم السابق.
وشهدت جلسة اليوم التداول بأسهم 229 شركة جرى تداول أسهمها، بعد إدراج وتداول أسهم شركة لومي للتأجير الذي أنهى الجلسة على ارتفاع بنسبة 30% في أول يوم لتداوله وصولاً إلى 85.80 ريال من تداول 1.75 مليون سهم، وسجلت أسهم 36 شركة ارتفاعاً في أسعارها، بينما تراجعت أسهم 188 شركة، واستقرت أسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.11 تريليون ريال (2.96 تريليون دولار) بخسارة 49 بليون ريال (13 بليون دولار) نسبتها 0.44%.
أما أبرز الأسهم في تعاملات اليوم، فتتصدرها لومي، تلاه سهم العقارية بارتفاع 10% إلى 14.06 ريال من تداول 4.5 مليون سهم، ثم سهم الباحة بزيادة 6.67% إلى 0.16 ريال من تداول 16 مليون سهم. وفق “أخبار 24”.
في المقابل تصدر سهم الدوائية قائمة الأسهم الخاسرة، بعد تراجع سعره 7.35% هبوطا إلى 31.50 ريال من تداول 746 ألف سهم، تلاه سهم أنابيب بخسارة 7.06% إلى 82.90 ريال من تداول 546 ألف سهم، تبعه سهم سلامة بخسارة 6.71% إلى 28.50 ريال.
وقاد سهم أرامكو السعودية السوق لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 547 مليون ريال، تراجع سعره خلالها 0.44% إلى 33.95 ريال، تلاه سهم الراجحي بسيولة 399 مليون ريال، تراجع سعره خلالها 1.91% إلى 66.7 ريال، تبعه سهم الإنماء بسيولة 238 مليون ريال صعدت بسعره 0.75% إلى 33.50 ريال.
أما عن أداء السوق الموازية فنجد مواصلة مؤشرها (نمو حد أعلى) تراجعه نهاية جلسة اليوم بنسبة 0.60% تعادل 134 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 22237 نقطة، كما هبطت السيولة المتداولة في السوق الموازية 27% إلى 46 مليون ريال في مقابل 63 مليونا، وتراجع عدد الصفقات المنفذة 6% إلى 2561 صفقة، بينما ارتفعت الكمية المتداولة إلى 4.6 مليون سهم، بزيادة 90%.