تطوير خطة التخصيص بـ”الموارد البشرية”

كشفت مصادر مطلعة لـ “أخبار24” أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصدد تنفيذ مشروع يستهدف تطوير خطة التخصيص، وتأسيس مكتب لإدارة التخصيص والإسناد ودعم عمليات التنفيذ.
ويعد برنامج “التخصيص” أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يشكل البرنامج داعما مهما لحركة التنمية الاقتصادية الوطنية ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، ما يحسن من جودة الخدمات المقدمة بشكل عام ويسهم في تقليل تكاليفها، ويعزز من تركيز الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المنوط بها.
علاوة على ذلك، يسعى البرنامج إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، حيث تم تأسيس المركز الوطني للتخصيص بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 1438/6/7هـ كجزء من رؤية المملكة 2030.
ويقوم المركز بتمكين عمليات تخصيص أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة، وهي أولوية تم تحديدها كجزء من خطة رؤية المملكة 2030.
كما يضطلع المركز بمهمة تطوير عملية تخصيص فعالة تطبقها الجهات المستهدفة لاستقطاب وإشراك القطاع الخاص وتسويق الفرص على المستويين المحلي والدولي.