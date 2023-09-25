“المملكة”: “87 مليار دولار” مساعداتنا لـ”العالم”

كشفت المملكة، عن مساهمتها بأكثر من 87 مليار دولار، كمساعدات دولية لمكافحة الفقر ودعم التنمية، استفاد منها 5000 مشروع في 166 دولة، بالإضافة إلى إطلاقها مبادرات، لمساعدة الشركات الخاصة، على تطوير قطاع التمويل الأخضر والإفصاح عن الاستدامة، نتج عنها جمع 10 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.
وأبدت المملكة انفتاحها على الإصلاح الذي تشهده يوماً بعد يوم، وتفهمها مسؤوليتها في دعم إصلاحات النظام المالي العالمي، مطالبة بتوحيد الجهود الدولية والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الملحة؛ في حين جددت التأكيد على أنها تتحول إلى قوة استثمارية دولية، ذات دور مهم، في حشد الموارد والإمكانات لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال كلمة المملكة التي ألقاها نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، الذي ترأس الوفد السعودي المشارك في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، التي أقيمت يومي 18 و19 سبتمبر، خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، شدد على أن أهداف التنمية المستدامة تقود نحو مستقبل مشترك من الرخاء والاستدامة، داعياً إلى تسريع الجهود الجماعية لتحقيق الطموحات. وفق “أخبار 24”.
وعدت الرياض؛ أن المنظمة العالمية للمياه، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خطوة ضخمة لدعم وتعزيز الابتكار الدولي وتسهيل الحصول على التمويل لحماية موارد المياه للأجيال القادمة، وتعتبر دعوة عالمية للعمل والاستثمار في مستقبل أفضل يحقق للبشرية نظاماً عالمياً مستداماً في قطاع المياه.
وعلى هامش أعمال القمة، اجتمع الإبراهيم مع عدد من المسؤولين، لبحث تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية، والأمور ذات الاهتمام المشترك؛ كما اجتمع مع وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي السيد يوهان فورسيل، ووزير الدولة الألماني السيد يورج كوكيز، والرئيس والمدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة السيدة ساندا أوجيامبو.
يذكر أن قمة أهداف التنمية المستدامة هذا العام هي الثانية من نوعها منذ اعتماد خطة عام 2030 في عام 2015، واستمرت فعالياتها يومين، وشهدت عقد 6 جلسات حوارية للقادة.