“الزكاة”: انتهاء الإعفاء من الغرامات 31 ديسمبر

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، دعوتها للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مهلة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات، مشيرة إلى أن المهلة ستنتهي في 31 ديسمبر المقبل.
وحثَّت الهيئة المكلفين على الاطلاع على تفاصيل المبادرة، وذلك من خلال الدليل الإرشادي المبسط الخاص بالمبادرة، المتاح عبر موقعها الإلكتروني، والمتضمن شرحاً مفصلاً لأبرز ما تناوله قرار الإعفاء من الغرامات، بما في ذلك إيضاح أنواع الغرامات المشمولة وشروط الاستفادة من الإعفاء المرتبط بكل نوع غرامة.
وكانت الهيئة قد أعلنت قبل أشهر تمديد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي انتهت في 31 مايو 2023، حتى 31 ديسمبر 2023، حرصاً منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط؛ للاستفادة من المبادرة، وتحقيقاً لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.
وأوضحت أن الغرامات المشمولة في المبادرة، تشمل غرامة التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، وغرامة التأخر في السداد، وغرامة التأخر في تقديم الإقرار في جميع الأنظمة الضريبية، وغرامة تصحيح الإقرار لضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى غرامات مخالفات الضبط الميداني المتعلقة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى لضريبة القيمة المضافة.
وأشارت “الزكاة والضريبة” إلى أنه يُشترط للاستفادة من المبادرة، أن يكون المكلف مسجلاً في النظـــام الضريبي، وأن يتم تقديـــم جميع الإقرارات واجبـــة التقديـــم للهيئة والتـــي لم يســـبق تقديمها مـــن قبل.
كما اشترطت الهيئة الإفصـــاح عن كافة الضرائـــب غير المفصح عنها بشـــكل صحيح، وســـداد كامـــل أصل دين الضريبـــة المتعلق بالإقرارات التي ســـيتم تقديمها أو تعديلهـــا للإفصاح بشـــكل صحيح عـــن الالتزامات الضريبية المســـتحقة.
وفق “أخبار 24”.