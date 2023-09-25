الشورى لـ”الصناعة”: طوروا “التوطين”

دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتطوير أنظمة التوطين، من خلال دعم المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين.
وطالب المجلس الوزارة، بالتوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها، لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية، وتحديداً في المناطق الواعدة.
وشدد المجلس على الإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصناعة؛ بالإضافة إلى سن الأنظمة والتشريعات لتمكين مشروعات التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني استراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة – وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية – دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة. وفق “أخبار 24”.
وأكد المجلس على الوزارة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – ضرورة دراسة تطبيق أنظمة الطاقة المتجددة الهجينة، على محطات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، لدمجها في منظومة موحدة تضمن كفاءة الإنتاج الكهربائي وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
على صعيد متصل ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/1444هـ، وطالب عضو المجلس ناصر الدغيثر وزارة الإعلام تضمين الاستراتيجية الإعلامية الرسائل المناسب، لتقديمها لزوار المملكة من خلال إبراز المنجزات، ليشكل الترقب لهذه المنجزات تشويقاً مستمراً، وانتظارا لاكتمالها ومعايشة نجاحها.