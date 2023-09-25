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جديد المحليات > اتفاقية لتنفيذ برامج “تطوعية” خارج المملكة
25/09/2023   9:13 م

اتفاقية لتنفيذ برامج “تطوعية” خارج المملكة

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اتفق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تعاون مشترك مع جمعية البلسم للتدريب والتطوير الصحي، لتنفيذ برامج تطوعية خارج المملكة.
وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عطا الله المشعلي، وذلك في مقر المركز بالرياض.
ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لدعم البرامج التطوعية في عدد من الدول المستفيدة حول العالم في مختلف التخصصات، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات المحلية المعنية لتطوير العمل الإغاثي والإنساني الدولي، وتحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تحث على التكامل بين مختلف الجهات الوطنية. وفق “أخبار 24”.

اتفاقية لتنفيذ برامج “تطوعية” خارج المملكة

جديد المحليات
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