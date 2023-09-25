تشجير شعيب أم قصر احتفالاً باليوم الوطني

نفذ برنامج “الرياض الخضراء” مبادرة لتشجير شعيب أم قصر أحد روافد وادي حنيفة، تحت شعار “نحلم ونحقق بتشجير 7.5 مليون شجرة”، وذلك بمشاركة المتطوعين والمتطوعات، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 93.
وتفاعل مع المبادرة عدد كبير من المتطوعين الذين شاركوا يداً بيد مع “الرياض الخضراء” في زراعة الأشجار، إضافةً إلى مشاركتهم في الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمبادرة.
وتعزز المبادرة الوعي بأهمية التشجير، وتعمق الولاء والهوية الوطنية، وتسلط الضوء على جهود برنامج “الرياض الخضراء” في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويحرص برنامج “الرياض الخضراء” على تعزيز المشاركة المجتمعية من خلال إقامة المبادرات والفعاليات المصاحبة لمشاريع التشجير، ورفع الوعي بأهمية التشجير للمدينة، حيث تسهم تلك المبادرات المجتمعية في رفع الوعي بأهمية التشجير، وتزيد من خبراتهم من خلال تعليمهم كيفية زراعة الأشجار والعناية بها. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن “الرياض الخضراء” هو أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة الغطاء النباتي إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض.