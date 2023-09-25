توقيع عقود لإنشاء البنية التحتية والجسور بـ”القدية”

كشفت الشركة العقارية السعودية، عبر منصة تداول، عن توقيع عقود لحزمة من أعمال مشاريع البنية التحتية بين شركة القدية للاستثمار و”تحالف الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) وشركة إنفرارود للمقاولات”، لتنفيذ حزمة من أعمال البنية التحتية في مشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسية والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار، بقيمة إجمالية 2.29 مليار ريال.
وتتضمن الحزمة أيضاً تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة.
وسينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الرابع 2023 حتى الربع الثالث 2025.
وتعد شركة بنية إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنيه التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية 60% منها، حيث تتخصص في إنشاء الطرق والشوارع والأرصفة ومستلزمات الطرق، وإنشاء الجسور والأنفاق، وتمديد أنابيب النفط والغاز، وإنشاء المحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياه، وإنشاء محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، وإنشاء أرصفة الموانئ والإنشاءات البحرية، وهدم وإزالة المباني وغيرها، وإعداد وتجهيز المواقع من الحفر والتسوية وتمديدات الشبكات. وفق “أخبار 24”.