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جديد المحليات > انتهاء مهلة هوية مركبات نقل السيارات
25/09/2023   9:23 م

انتهاء مهلة هوية مركبات نقل السيارات

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أعلنت الهيئة العامة للنقل، (الاثنين)، انتهاء المهلة الممنوحة للمركبات العاملة في نشاط نقل السيارات، وسحب المركبات، التي لديها بطاقة تشغيل سارية قبل اعتماد الهوية الجديدة.

ودعت الهيئة المنشآت والأفراد العاملين في النشاط إلى زيارة موقعها الإلكتروني، وذلك للاطلاع على اللائحة المنظمة للنشاط، فيما يمكن الرد على الاستفسارات أو تقديم الملاحظات بالتواصل المباشر من خلال الرقم الموحد 19929.

وتهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وزيادة تنظيم وحوكمة النشاط ومكافحة التستر فيه، بما يضمن الارتقاء بجودة وكفاءة هذه الخدمات.

وكانت الهيئة قد أعلنت تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022م، التي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء لمدة عام للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.

تهدف الهيئة من الهوية الجديدة، إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين

وفق “أخبار 24”.

انتهاء مهلة هوية مركبات نقل السيارات

جديد المحليات
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