اليابان تقر “ليكيمبي” لعلاج الزهايمر

أقرَّت وزارة الصحة اليابانية استخدام عقار “ليكيمبي” لعلاج مرض الزهايمر، وهو أول علاج ثبت أنَّه يبطئ تطور المرض في مراحله المبكرة، والذي طورته شركة إيساي اليابانية مع “بايوجن” الأمريكية.
وأوصت لجنة تابعة للوزارة بالمصادقة على الدواء في أغسطس الماضي، عقب موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية عليه في يوليو، بعدما أظهر فعاليته بتجربة دامت 18 شهراً بإبطاء التدهور الإدراكي والوظيفي بنسبة 27%.
وقال أحد الرؤساء التنفيذيين في إيساي خلال شهر أغسطس الماضي إن “الشركة تتوقع بدء تسويق عقار ليكيمبي في اليابان في غضون نحو 60 يوماً من الحصول على موافقة الجهات التنظيمية”.
وكانت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة قد أمرت بوضع تحذير على الدواء يشير إلى خطر حدوث تورم خطير في المخ، مثل أدوية الزهايمر الأخرى من الفئة نفسها.
يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعلنت موافقتها بشكل نهائي على الدواء لأنَّه أثبت فعاليته في إبطاء تقدم المرض الذي يسلب الذاكرة. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أنَّ الأدوية الأخرى تستهدف أعراض المرض التدريجي فقط، إلا أنَّ “ليكيمبي” يركز على بروتين في الدماغ “بيتا أميلويد”، يُعتقد أنَّه أحد الأسباب الرئيسية للمرض.
وأشارت إلى أنه يتم إعطاء الدواء عن طريق الوريد كل أسبوعين، فيما يوصي الخبراء المرضى بإجراء فحوص دورية للدماغ لمراقبة أي آثار جانبية.