يؤرق العثور على آليات ناجحة للإقلاع عن التدخين بعض الراغبين في الوصول لهذا الأمر خلال وقت قصير، الأمر الذي دفع باحثين لإجراء تجارب على أعداد كبيرة من المدخنين لمعرفة أفضل طرق الإقلاع.
وتوصلت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية، إلى أنه يوجد 3 طرق فعالة للإقلاع عن التدخين خلال فترة لا تتجاوز الـ 6 أشهر، مشيرةً إلى أن النيكوتين هو العنصر الرئيسي الذي يسبب الإدمان على التدخين لذا فإنه من دون وسائل مُساعدة فإن نحو 6 من كل 100 شخص فقط لديهم فرصة للإقلاع عن التدخين بنجاح.
وكشفت النتائج عن أن عقاري “فارينكلين” و”سيتيسين” والسجائر الإلكترونية تُعد طرقًا ووسائل مُساعدة للإقلاع عن التدخين؛ كونها تعمل على تنشيط مستقبلات النيكوتين في الدماغ التي تطلق الدوبامين عند تنشيطها بالنيكوتين وبالتالي منع النيكوتين من تنشيطها. وفق “أخبار 24”.
وجاء في نتائج الدراسة أن نحو 14% من المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين بمساعدة هذه الأساليب سينجحون لستة أشهر أو أكثر، كما أن أكثر من 157 ألف مدخن نجحوا في الإقلاع عن التدخين باستبدال التبغ بالسجائر الإلكترونية والمواظبة على تعاطي هذه العقارات خلال 6 أشهر.