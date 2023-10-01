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01/10/2023   7:21 ص

“الوجبات السريعة”.. الطريق لـ”السكتة”

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حذّر فريق من الباحثين في جامعة “كينغز كوليدج” البريطانية، الأشخاص الذين يفرطون في تناول الوجبات السريعة والوجبات الخفيفة من الإصابة بغير قصد بأمراض القلب والشرايين والسكتة الدماغية.

وبشأن الأضرار السلبية لتلك الوجبات، أشار الباحثون إلى أن السعرات الحرارية المرتفعة التي تحويها هذه الوجبات، ترفع معدلات الكوليسترول والسكر في الدم ما يزيد من فرصة الإصابة بتلك الأمراض الخطيرة، ويقلل فرصة معالجة الخلل الذي يطرأ على النظام الغذائي الصحي.

وتوصلت الدراسة إلى أن 24% من استهلاك الطاقة اليومي للبريطانيين يأتي من الوجبات الخفيفة مثل ألواح الحبوب والمعجنات والفواكه، حيث يتناول 47% منهم وجبتين خفيفتين يومياً، بينما يتناول 29% أكثر من وجبتين. وفق “أخبار 24”.

“الوجبات السريعة”.. الطريق لـ”السكتة”

طب وتداوي
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