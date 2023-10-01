أصول “الصناديق الوقفية” تتخطى نصف المليار

أوضحت الهيئة العامة للأوقاف، أن صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة بالمملكة حتى العام الجاري 2023، تخطى حاجز نصف المليار ريال، لعدد 24 صندوقاً.
وأبان تقرير صادر عن الهيئة، أن الصناديق الاستثمارية الوقفية تضم حالياً 5 صناديق خاصة، هي: الدعوة، وإكرام، ومودة، ووقف طيبة المعرفة، والقصيم، فيما وصل عدد الصناديق العامة إلى 19 صندوقاً، لتشكل في مجملها 24 صندوقاً بزيادة 13 صندوقاً جديداً هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تسعى لتطوير وتنمية القطاع الوقفي، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية، وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية.
ولفت إلى أن شركة الراجحي المالية تعد من أبرز مديري الصناديق، من حيث العدد، حيث تدير 10 صناديق، منها: صندوق الشفاء الصحي، وصندوق جمعيات التوحد، وصندوق جمعيات ضيوف الرحمن، وصندوق جمعيات المنطقة الشرقية، وصندوق جمعيات الأيتام الوقفي، وصندوق جمعيات القرآن الكريم، وصندوق جمعيات الصحة الوقفي. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن شركة الإنماء للاستثمار تدير 10 صناديق، منها: صندوق وريف الوقفي، وصندوق بر الرياض الوقفي، وصندوق الإنماء عناية الوقفي، وصندوق الإنماء الوقفي لرعاية الأيتام “إخاء”.