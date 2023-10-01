يايسله: سعيد بتحسن مستوى الأهلي الدفاعي

أكد مدرب الأهلي، الألماني ماتياس يايسله، أن فريقه خاض مباراة قوية أمام فريق قوي مثل الاتفاق، معربا عن سعادته بتحسن أداء الجانب الدفاعي للفريق.
وتعادل فريق الأهلي مع ضيفه الاتفاق سلبيًا في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في إطار الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.
وقال مدرب الأهلي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة “إنهم لعبوا مباراة صعبة أمام فريق قوي، والايجابي في الموضوع أن الجانب الدفاعي تحسن والآن عليهم العمل أكثر على الجانب الهجومي”.
وأضاف أن فراس البريكان لديه جودة عالية سواءً في العمق أو في الطرف ومشاركته منحتهم سيطرة أكبر بتقدم الأظهرة ودخول فراس للعمق.
واستكمل أنه لا يريد الخوض في الأمور التكتيكية، وأن الأطراف لدى الفريق الأهلاوي قامت بواجبها الهجومي والمساندة الدفاعية، وأيضًا فيجا وكيسيه قاما بأدوار مميزة دفاعيًا وهجوميًا.
وتابع حديثه، “أنه ليس الشخص الجيد في الحسابات ولكن خسر 5 نقاط لأنهم لعبوا جيدًا أمام النصر وخسروا بسبب أخطاء تحكيمية كما شاهد الجميع، والفريق قدم استقرارًا كبيرًا في الدفاع ومازلنا نعمل للتطوير”. وفق “سبورت 24”.
وأضاف “أن الفريق في الموسم الماضي لم يكن يلعب في دوري المحترفين كما يعلم الجميع، ولكن الآن يعمل للتطوير على جميع النواحي في البنية التحتية وحتى على مستوى الأداء وخطوط الفريق”.
وتعليقًا على مستوى حارسه السنغالي ميندي، أعرب يايسله عن سعادته بميندي والأداء الذي يقدمه، خاصة أنه سمع الفترة الماضية بعض التعليقات عليه في الأماكن العامة، ولا يجب أن ينسى أنه حارس عالمي ويملك إمكانيات كبيرة.
وأضاف “أن الإحصائيات تعكس أن هناك تحسنًا بالجانب الدفاعي، أما على المستوى الهجومي لم يحالفنا الحظ ولو أتى هدف فيرمينيو لتغير الكثير”.