“روشن” تطلق مبيعات المرحلة الثالثة بـ”سدرة”

أطلقت مجموعة “روشن”، مبيعات المرحلة الثالثة من مشروع “سدرة”، والتي تستهدف إضافة أكثر من 3.4 ألف وحدة سكنية، إلى 1.9 ألف وحدة معروضة للبيع في الشريحة الأولية من المبيعات.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”روشن” ديفيد جروفر، أن المرحلة الثالثة تقدم مجموعة متنوعة من المنازل المميزة لتلائم احتياجات جميع أفراد المجتمع، حيث تتنوّع الخيارات بين “تاون هاوس” و “دوبلكس” المُكوَّنَة من 3 إلى 4 غرف، و “الفلل” المُكَوَّنة من 4 إلى 5 غرف.
وقالت “روشن” إنه سيتاح للسكّان فرصة الاختيار بين 8 خيارات لمخططات الطوابق، و11 خياراً لواجهات المنازل، التي تمزج في جميع تصاميمها بين فرادة تصاميم العمارة السلمانية، وتقنيات البناء المتطورة.
وأضافت أن وحدات “سدرة” السكنية تأتي مدعومة بنظام عزل عالي التقنية، وكفاءة توزيع لوحدات التكييف، وسخانات مياه تعمل بالطاقة الشمسية، إذ يعمل ذلك على توفير التكاليف والطاقة، إضافة للتركيبات والأدوات الصّحية وأدوات الري العصرية التي تحد من هدر المياه، كما تخصص “سدرة” 12% من إجمالي مساحة المجتمع للمساحات الخضراء والمفتوحة؛ ليستمتع السكان بالطبيعة.
وأشارت إلى أن المشروع يحظى بموقع متميز في شمال الرياض، يمكّن السكان من التنقل السلس والمباشر عبر طريق “كادن”، مع وجود محطتي مترو F2 و A7 على القرب منه، وعدد من المعالم الهامة مثل الخطوط الحديدية السعودية “سار”، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الإمام محمد بن سعود، ومطار الملك خالد الدولي. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن الموقع يوفر وصولاً مباشراً إلى مناطق التسوق والأعمال والترفيه في “واجهة روشن”، ما يمنح السكان فرصة الاستمتاع بأسلوب حياة متكامل ومتوازن، يجمع بين رفاهية العيش، وكفاءة العمل، ومتعة الترفيه.
يذكر أن حي “سدرة” يعتبر أول مشاريع “روشن” السكنية المتكاملة في المملكة، ويتم تطويره على 8 مراحل، تستهدف تنفيذ أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتوفير 20 مليون متر مربع من الأحياء المتكاملة والمستدامة، تضمّ المدارس، ومراكز الرعاية الطبية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمطاعم، وغيرها من المرافق الحيوية.