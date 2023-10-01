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رياضة > إيبانيز: لست سعيدًا بالنتيجة.. وجاهزون للديربي
01/10/2023   12:50 م

إيبانيز: لست سعيدًا بالنتيجة.. وجاهزون للديربي

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أعرب مدافع الأهلي، اللاعب روجير إيبانيز، عن عدم رضاه بعد تعادل فريقه أمام الاتفاق في ختام مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن للمحترفين.

وقال إيبانيز في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إنهم ليسوا سعداء بالنتيجة، وكانوا يأملون الفوز وإسعاد الجماهير، وإن الأهم بالنسبة لهم العودة إلى نغمة الانتصارات في المباريات المقبلة.

وأضاف مدافع الأهلي أن النقطة الإيجابية الوحيدة اليوم هو الخروج بشباك نظيفة.

وعن المباراة المرتقبة أمام الاتحاد في الديربي قال إن مباراة الديربي مهمة وعليهم أن يعملوا خلال الأيام المقبلة من أجل الظهور بشكل جيد في المباراة، ونعد الجماهير بتقديم كل ما لدينا. وفق “سبورت 24”.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الأهلي 16 نقطة في المركز السادس، وارتفع رصيد الاتفاق إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب العام لدوري روشن.

إيبانيز: لست سعيدًا بالنتيجة.. وجاهزون للديربي

رياضة
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