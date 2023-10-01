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رياضة > نجم روما على رادار النصر
01/10/2023   12:52 م

نجم روما على رادار النصر

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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي النصر، بضم لاعب الوسط المدافع بروما الإيطالي، بريان كريستانتي خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار تقرير نشره موقع “romanews” إلى أن نادي النصر لم يدخل في مفاوضات رسمية مع اللاعب صاحب الـ 28 عاماً ولكن يضع على قائمة اهتماماته.

يذكر أن كريستانتي انضم لروما في يوليو 2019 قادمًا من أتالانتا وخاض 235 مواجهة بقميص الذئاب نجح خلالهم في تسجيل 13 هدفًا وصناعة 16 بكل البطولات. وفق “سبورت 24”.

ويحتل فريق النصر بقيادة المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن، برصيد 18 نقطة، جمعه من 6 انتصارات بينما تعرض لهزيمتين.

نجم روما على رادار النصر

رياضة
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