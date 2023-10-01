إزالة “10.5 مليون” محتوى لـ”3 تنظيمات” إرهابية

تمكن المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” عبر مواصلة جهودهما في التصدي للأنشطة الدعائية للتنظيمات المتطرفة، من إزالة 10.5 مليون محتوى متطرف وإغلاق 2069 قناة استخدمت في نشر وترويج المحتويات المتطرفة، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي 2023م.
وتعود المحتويات والقنوات المتطرفة المرصودة والمُزالة إلى ثلاثة تنظيمات إرهابية “داعش، وهيئة تحرير الشام، والقاعدة”، حيث سجّل الربع الثالث تصدّر تنظيم “داعش” الإرهابي في نشره 4.6 مليون محتوى متطرف عبر 997 قناة، فيما تلته “هيئة تحرير الشام” الإرهابية بنشر 3.8 مليون محتوى في 503 قنوات، فيما تذيل تنظيم “القاعدة” الإرهابي القائمة في عدد المنشورات بـ 2.05 مليون محتوى عبر 569 قناة.
وكان تنظيم “داعش” الإرهابي الأكثر نشاطًا من بين التنظيمات الثلاثة المرصودة بنشره 1.3 مليون محتوى متطرف في يوم واحد، وذلك يوم الخميس “21 سبتمبر”، فيما سجّل تنظيم “القاعدة” الإرهابي أعلى عدد في إنشاء 43 قناة في يوم واحد، وكان ذلك في 16 أغسطس. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنَّه منذ بدء التعاون المشترك بين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” ومنصة “تليجرام” منذ فبراير 2022، وحتى سبتمبر 2023، بلغ عدد المحتويات المتطرفة المُزالة 38.7 مليون محتوى وإغلاق 12287 ألف قناة متطرفة.