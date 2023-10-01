“136 ترخيص” صناعي بـ”أغسطس”

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 136 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر أغسطس 2023.
واستحوذ نشاط صنع المنتجات الغذائية على أغلبية التراخيص، بـ29 ترخيصًا، ونشاط صنع المعادن اللافلزية الأخرى بـ 21 ترخيصًا، ثم نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بـ15 ترخيصًا، ونشاط صنع الورق ومنتجاته بـ 12 ترخيصًا، وصنع منتجات المعادن المشكلة بـ 11 ترخيصًا.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس بلغ 795 ترخيصًا.
وأشار التقرير إلى أن عدد المصانع القائمة في المملكة وصل حتى نهاية الشهر نفسه إلى أكثر من 11 ألف مصنع، بحجم استثمارات بلغ ما يقارب 1.5 تريليون ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أغسطس بلغ 1.6 مليار ريال، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 83.09%، تليها المنشآت المتوسطة بنسبة 16.18%، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 0.74%، في حين سجلت المصانع الوطنية النسبة الكبرى من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 76.47%، تلتها المنشآت الأجنبية بـ16.18%، ثم المنشآت ذات الاستثمار المشترك بـ 7.35%.
وبيَّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أغسطس الماضي بلغت 87 مصنعًا؛ بحجم استثمارات يبلغ 1.5 مليار ريال، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 79.31%، تليها المصانع الأجنبية بنسبة 12.64%، ثم المصانع ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.05%.