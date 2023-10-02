أمير القصيم: بلادنا لا تألو جهداً بخدمة المسنّين

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، أن الدولة لا تألو جهداً في خدمة جميع فئات المجتمع ومن بينهم كبار السنّ، حيث وفرت لهم أفضل خدمات التأهيل والعناية من خلال إطلاق العديد من المبادرات لتحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة.
جاء ذلك خلال افتتاحه مبنى دار الرعاية الاجتماعية للمسنين بمحافظة عنيزة بتكلفة إجمالية بلغت قرابة 43 مليون ريال، تزامناً مع اليوم العالمي للمسنين.
ووقف أمير القصيم على تفاصيل ومكونات المبنى الذي يضم عدداً من الخدمات المساندة وغرف التنويم والصالات المرتبطة بالترفيه، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الإدارية والفنية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات للنزلاء. وفق “أخبار 24”.
بدوره أشار مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس إسماعيل الغامدي، إلى أن هذا المشروع من المشاريع الحديثة التي تخدم كبار السن وتقدم العديد من الخدمات المساندة لتوفير الرعاية والعناية لهم.