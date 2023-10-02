“خطة” طوارئ صحية “خليجية”

اعتمد وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خطة متكاملة للصحة العامة للاستعداد والاستجابة للطوارئ والكوارث في دول المجلس، وإنشاء مكتبة إلكترونية، إلى جانب مراجعة السياسات والتشريعات لتقريب النظم والمعايير الخاصة بالمجال الصحي ومتابعة تطبيقها.
وخلص الوزراء خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد بمدينة مسقط الذي ترأس وفد المملكة خلاله وزير الصحة فهد الجلاجل، للنتائج والتوصيات الخاصة بالموافقة على برامج مبادرات عام 2024، ودليل مشروع مراكز التسوق والمجمعات التجارية المعززة للصحة متضمناً آلية التقييم، والموافقة من حيث المبدأ على مقترح التكاملية في الخدمات التخصصية ما بين دول المجلس، ومقترح إنشاء المجمع الافتراضي الخليجي الصحي.
ويأتي الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة ضمن مساعي دول مجلس التعاون نحو تعزيز التعاون المشترك في مجال الصحة؛ من أجل تنمية تقديم الخدمات الصحية بما يعكس التميز لمواكبة التقدم السريع في مجال التقنية (إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والعمل المشترك لتطوير منظومة القطاع الصحي في دول مجلس التعاون.
وتناول الاجتماع العديد من الموضوعات التي أكدت أهمية تعزيز التكامل في الخدمات التخصصية ما بين دول مجلس التعاون من خلال الاستفادة من مراكز الامتياز على المستوى الخليجي؛ لضمان تبادل الخدمات وتعزيز التعاون المشترك في علاج الحالات المرضية، والاستفادة من التجارب المتميزة في تقديم الخدمات الصحية بما ينعكس على تحقيق الأثر الإيجابي في تعزيز المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة. وفق “أخبار 24”.
كما تناول أهمية تفعيل العيادات الافتراضية ما بين التخصصات المختلفة في المستشفيات ذات التخصصات النادرة بين دول مجلس التعاون، وناقش أيضا العديد من الموضوعات والقضايا الصحية التي تهم دول المجلس وشعوبها، وتم خلاله اتخاذ العديد من القرارات.