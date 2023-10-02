اتفاق سعودي صيني بترجمة “الكلاسيكيات”

دخلت هيئة الأدب والنشر والترجمة ، في تعاون بمجالات الأدب والنشر والترجمة مع الهيئة الوطنية للصحافة والنشر في جمهورية الصين الشعبية؛ حيث اتفق الطرفان على ترجمة الكلاسيكيات الأدبية المهمة من اللغة العربية إلى اللغة الصينية ومن الصينية إلى العربية، ونشرها في كلا البلدين.
ويسعى الطرفان من خلال هذا البرنامج التنفيذي المشترك إلى التعاون ومد جسور الثقافة وإثراء المحتوى بين البلدين، وتعزيز التعاون الأدبي بين هيئة الأدب والنشر والترجمة والهيئة الوطنية للصحافة والنشر في الصين بما يخدم القطاع، بالإضافة إلى تنمية التبادل الثقافي بين الشعبين السعودي والصيني.
وجرت مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، الذي تنظمه الهيئة تحت شعار “وجهة ملهمة” في رحاب جامعة الملك سعود في الرياض خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 7 أكتوبر الجاري، حيث مثل الهيئةَ في التوقيع على هذه الاتفاقية نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة حامد بن محمد فايز، فيما مثل الجانبَ الصيني نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشانغ جيان تشون. وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المملكة شاركت بصفتها ضيف شرفٍ في معرض بكين الدولي للكتاب في دورته العشرين، كونها أول دولة عربية وإسلامية، وقد احتوى الجناح السعودي المشارك في المعرض على عدد من العناوين من الكتب العلمية والثقافية والتاريخية والروايات والقصص الأدبية، كما شاركت هيئة الأدب والنشر والترجمة في آخر نسخةٍ من معرض بكين الدولي للكتاب من خلال جناح خاص.