أسبوعان لإخراج الحيوانات السائبة من “الخنفة”

أمهلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، ملاك الحيوانات السائبة من الإبل وغيرها والتي تنتشر في منطقة الخنفة، أسبوعين لإخراجها واستلامها بشكل رسمي، عن طريق إصدار تصريح دخول من مركز الهيئة “الزاوية” بالخنفة.
وأكدت أنها ستطبق النظام بشكل كامل بعد انتهاء المهلة الممنوحة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة والقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة.
وتحرص الهيئة على الحد من أخطار الماشية السائبة داخل المناطق ذات الحساسية البيئية العالية، وزيادة خطرها على التوازن البيئي بشكل عام وإخلالها بالغطاء النباتي من خلال الرعي الجائر والتأثير على التنوع النباتي ووفرته الذي ينعكس سلبياً على النظام البيئي. وفق “أخبار 24”.
وحثت الهيئة ملاك الإبل السائبة على استغلال فترة السماح لإخراج إبلهم قبل انقضاء المهلة المحددة، والتي تهدف للحفاظ على الغطاء النباتي، الذي يساعد على تنقية الهواء ويقلل درجات الحرارة، إضافة إلى أنه مكون طبيعي يعمل مصدات للرياح والعواصف الترابية عن طريق تكاثر الأشجار.