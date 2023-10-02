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جديد المحليات > وزير الداخلية لـ”المتقاعدين”: دوركم “مستمر”
02/10/2023   5:53 ص

وزير الداخلية لـ”المتقاعدين”: دوركم “مستمر”

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أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن دور المتقاعدين من منسوبي الوزارة وقطاعاتها الأمنية سيظل مستمراً في خدمة الدين والمليك والوطن لما كسبوه من مهارات وخبرات مهنية في مجالات عملهم الواسعة.

وأشاد وزير الداخلية خلال لقائه مع المتقاعدين بما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، معرباً عن شكره وتقديره لجهودهم المخلصة التي أسهمت مع زملائهم في المحافظة على الأمن واستدامته في ربوع الوطن كافة.

حضر اللقاء نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح. وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية لـ”المتقاعدين”: دوركم “مستمر”

جديد المحليات
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