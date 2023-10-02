الموافقة على اتفاقيتي “السوق العربية للكهرباء”

وافق اجتماع الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، والعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا للبدء في تطبيقها بعد توقيعها.
وناقش الاجتماع بندين أساسيين، الأول تناول السوق العربية المشتركة للكهرباء، وما تتضمنه من تطورات تتعلق باتفاقيتي السوق، والثاني تناول المقترح المُقَدّم من موريتانيا حول مشروع الطاقة المستجدة وآفاق تطوير إنتاج واستخدام الهيدروجين.
وعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، بمشاركة وفد من المملكة ممثلًا بوزارة الطاقة. وفق “أخبار 24”.