“اتفاقية” تسويق للوجستيات المملكة “عالمياً”

وقعت وزارة النقل والخدمات اللوجستية اتفاقية شراكة مع الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية، لتسويق المملكة بصفتها منصة عالمية للخدمات اللوجستية، والتعريف بمنظومات النقل للشركات السعودية، واستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.
وتهدف الاتفاقية بين الجهتين، والتي جرى توقيعها بحضور مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية أحمد الحسن، إلى تحفيز المشاركة للطلاب من عمر 8 إلى 19 سنة في الأولمبياد العالمي للروبوت في موسم ربط العالم من خلال عدة مجالات.
وتدعم الشراكة، الابتكار في مجال النقل والخدمات اللوجستية، بما يرتقي بمنظومة النقل ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتتبنى هذه الشراكة الحلول الابتكارية من خلال مشاريع الطلاب حول تطبيق أساليب وتقنيات النقل الحديثة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى دراسة منظومة السيارات ذاتية القيادة من خلال فئة مهندسي المستقبل. وفق “أخبار 24”.
وتشمل الاتفاقية تدريب ورفع مستوى أكبر عدد من أبطال المستقبل لتمثيل الوطن عالميًا وتنمية الابتكار في مجال النقل، مع تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة، وتأهيل إعداد قيادة شابة تواكب التطورات في لوجستيات النقل والبنية التحتية للتقنيات الرقمية.
ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية وكيل الوزارة لتمكين القطاع إبراهيم الحامد، فيما مثل الاتحاد السعودي للروبوت رئيس الاتحاد وائل السرحان، وذلك بمقر الوزارة في الرياض.