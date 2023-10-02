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رياضة > النصراويون ينتظرون الاحتفال الأول لـ”رونالدو” بآسيا
02/10/2023   6:02 ص

النصراويون ينتظرون الاحتفال الأول لـ”رونالدو” بآسيا

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يستقبل النصر ضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي، مساء الإثنين، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويسعى النصر لمواصلة انتصاراته وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الخامسة التي تضم أيضًا كلًا من الدحيل القطري وبرسيبوليس الإيراني.

وكان النصر استهل مشواره في دوري الأبطال بالفوز على برسيبوليس في طهران بثنائية نظيفة، بينما حسم التعادل مباراة استقلال دوشنبه مع الدحيل.

كريستيانو رونالدو

 

ويعد النصر مرشحًا بقوة لحسم أول لقاء يجمعه بفريق من طاجيكستان، علمًا بأن فريق استقلال دوشنبه الذي شارك في النسخ الأخيرة من البطولة قدم مستويات جيدة وظهر منافسًا في العديد من المباريات.

وتنتظر جماهير النصر الاحتفال الأول لقائدهم “كريستيانو رونالدو” بالنكهة الآسيوية، حيث لا يزال النجم البرتغالي يبحث عن هدفه الآسيوي الأول. وفق “سبورت 24”.

وكان رونالدو ساهم بقوة في فوز فريقه على شباب الأهلي دبي في مباراة الملحق قبل أن يشارك في المباراة الأولى بدور المجموعات أمام برسيبوليس لكنه لم يهز الشباك في المباراتين.

النصراويون ينتظرون الاحتفال الأول لـ”رونالدو” بآسيا

رياضة
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