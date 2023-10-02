‏ “‏28 أكتوبر”.. افتتاح متحف رونالدو في ‫موسم الرياض

كشفت مصادر خاصة لـ”سبورت 24″ أنه تم الاستقرار على أن يكون 28 أكتوبر المقبل موعدًا لافتتاح المتحف المتنقل للاعب النصر، الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو في موسم الرياض.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أعلن في وقت سابق موعد انطلاق موسم الرياض في 28 من أكتوبر 2023.
وسيضم موسم الرياض متحفًا وتجربة CR7 الذي صمم بطريقة عصرية حول شخصية وقصة حياة النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي سيضم جميع جوائزه وألقابه الشخصية، إضافة إلى تجارب تفاعلية.
كما سيشمل الموسم متحف “ليجندز” الخاص بأساطير كرة القدر الذي يحتوي على أكثر من 30 ألف قطعة نادرة وهو الثاني في العالم بعد الفرع الأول في مدريد.
وأيضًا سيشمل الموسم تجربة 433 العالمية التي ستستضيف أساطير كرة القدم العالمية وخلق تجارب كرة قدم مثيرة.