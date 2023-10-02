رقم تاريخي لتسجيل الطلاب بـ”إبداع 2024″

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، تسجيل 210448 طالباً وطالبة من 48 إدارة تعليم، بمختلف مناطق المملكة، بالأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2024″، بزيادة 44% على العام الماضي.
وقالت المؤسسة إن هذا الرقم تاريخي وغير مسبوق، حيث يخوض هؤلاء الطلاب أكبر وأهم منافسة طلابية في مجال الأبحاث، تستمر عاماً كاملاً، وتنتهي بالفوز بجوائز إبداع المحلية، ومن ثم الانتقال للمشاركة الدولية، وتمثيل المملكة في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة “آيسف 2024” وغيره من المسابقات الدولية ذات العلاقة.
وأوضحت أن عدد الطالبات بلغ 113 ألف طالبة، فيما بلغ عدد الطلاب 97 ألف طالب، مثـلوا 48 إدارة تعليمية، بالإضافة إلى طلبة إدارة تعليم المدارس خارج المملكة.
وأشارت إلى أن أعداد المسجلين هذا العام، تعد الأكبر على مدار تاريخ أولمبياد إبداع منذ تدشينه، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، حيث بلغ أعداد طلاب المرحلة المتوسطة في الصفوف من الأول إلى الثالث المتوسط، الذين سجلوا في أولمبياد 2024، 94 ألف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية في الصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي المسجلين في الأولمبياد هذا العام 116 ألف طالب وطالبة. وفق “أخبار 24”.
وتصدرت منطقة الرياض أعداد المسجلين بـ44530 طالباً وطالبة، تلتها في الترتيب مناطق مكة المكرمة، وعسير، وجازان، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، ونجران، وتبوك، والجوف، والباحة، والحدود الشمالية، وأخيراً حائل.
وأشادت الأمين العام لمؤسسة “موهبة” الدكتورة آمال الهزاع، بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يُسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيز الثقة في القدرات والطاقات السعودية على المنافسة العالمية.