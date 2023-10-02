إضافة منتجات جديدة لبرنامج “تطوير”

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين “تطوير”، الذي يهدف إلى دعم وتمكين شركات ومؤسسات التطوير العقاري للحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.
ويساهم البرنامج في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان الذي يعد أحد برامج رؤية المملكة 2030.
يذكر أن المجلس اطلع على مؤشرات الأداء والاستدامة المالية ومؤشرات تنمية سوق التمويل العقاري، ومؤشرات الأداء لتميز العملاء والتي تضمن مؤشر رضا العملاء، مثمنا الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري والتي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو 2017م حتى النصف الأول من العام الجاري. وفق “أخبار 24”.