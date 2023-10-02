مشروعا ربط كهربائي بمحطتي “النظيم” و”العارض”

كشفت شركة كير الدولية، الاثنين، عن توقيع عقدين مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مشروعي “النظيم”، و”العارض” في مدينة الرياض، بقيمة إجمالية نحو 302.05 مليون ريال.
وأعلنت الشركة عبر منصة “تداول” توقيع العقد الأول لتنفيذ مشروع ربط محطة النظيم بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض، وأعمال المحطات المرتبطة من حماية واتصالات وأنظمة تحكم عن بعد، وتوسعة لقاطعين رئيسيين في إحدى المحطات المتصلة، بقيمة إجمالية 253.2 مليون ريال.
كما أعلنت الشركة ترسية عقد مع الشركة الوطنية لنقل الكهرباء، لتنفيذ مشروع ربط محطة العارض بالجهد العالي 132 كيلو فولت في مدينة الرياض، والأعمال في المحطات المتصلة بالشبكة من حماية واتصالات وأنظمة التحكم عن بعد، بقيمة إجمالية 48.8 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.