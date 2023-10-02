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جديد المحليات > 40 علامة تجارية بمعرض الخزامى للعطور
02/10/2023   4:09 م

40 علامة تجارية بمعرض الخزامى للعطور

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انطلقت فعاليات معرض الخزامى للعطور والبخور في نسخته الثانية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف والسابعة على مستوى المملكة، بمشاركة 40 علامة تجارية رائدة في مجال العطور والبخور.

ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع أمانة منطقة الجوف في مركز الجوف الحضاري بحي الربوة، وتضمن في حلته الجديدة إقامة أول فعالية عرض أزياء على مستوى المنطقة، خصصت لها القاعة النسائية، كما يشتمل المعرض على منطقة هدايا يومية للجمهور، ومنطقة عربات طعام متنقلة ” فود ترك “. وفق “أخبار 24”.

وقدمت شركات العطور والبخور المشاركة في نسخة المعرض لهذا العام عروضًا بمناسبة اليوم الوطني 93 وسط إقبال على المعرض من أهالي وزوار سكاكا.

40 علامة تجارية بمعرض الخزامى للعطور

جديد المحليات
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