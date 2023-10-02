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جديد المحليات > أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة
02/10/2023   4:12 م

أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة

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قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، هيثم الغيص، إن نقص الاستثمار يشكل تهديدا لأمن الطاقة، مبديا تفاؤل المنظمة بخصوص الطلب على النفط.

وشدد “الغيص”، خلال كلمته في مؤتمر لقطاع الطاقة عقد اليوم في أبوظبي، على أهمية مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز، مضيفا أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط ستأتي بنتائج عكسية.

وتابع: “طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مرارا وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع”. وفق “أخبار 24”.

وأكد أن المنظمة تتوقع أن يكون الطلب على النفط قويا بشكل كبير هذا العام كما كان في العام الماضي، مشيرا إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يوميا.

أمين عام أوبك: نقص الاستثمار يهدد أمن الطاقة

جديد المحليات
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