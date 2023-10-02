تعديل لائحة “الطب البديل”

حددت وزارة الصحة جهة إصدار الترخيص لمنشآت الطب البديل داخل المؤسسات الصحية الخاصة، في تعديل أدخلته على اللائحة التنظيمية للطب البديل والتكميلي.
ونص التعديل، المطروح حالياً على منصة “استطلاع” على أنه يجوز الترخيص لمنشآت الطب البديل داخل المؤسسات الصحية الخاصة عن طريق المركز الوطني للطب البديل والتكميلي ووفقاً لتنظيم المركز ولائحته التنظيمية وبالتنسيق مع الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الصحية بالوزارة.
يذكر أن الوزارة عدلت أيضا مادتين من اللائحة نصاً على أن تنظر اللجان المشكلة بناء على المادة 38 من نظام مزاولة المهن الصحية في مخالفات ممارسي الطب البديل والتكميلي، فيما تنظر اللجان المشكلة بناء على المادة 25 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة في مخالفات منشآت الطب البديل والتكميلي. وفق “أخبار 24”.