نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعاون ثلاثي لتعزيز الملكية الفكرية
02/10/2023   4:16 م

تعاون ثلاثي لتعزيز الملكية الفكرية

+ = -
59

وقعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية ونيوم خطاب نوايا مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لبحث تطوير مبادرات لتعزيز منظومة الملكية الفكرية، ودعم الابتكار والإبداع من أجل المستقبل، وبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأطراف الثلاثة.

وجرى توقيع خطاب النوايا بحضور المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانغ، والرئيس التنفيذي للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز السويلم، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر.

وقال السويلم، إن توقيع خطاب النوايا يأتي استكمالاً للشراكات التي تسعى الملكية الفكرية لعقدها، إيماناً بأهمية التمكين والتطوير في مجال الملكية الفكرية، وتعزيز الجهود لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.

تعاون ثلاثي لتعزيز الملكية الفكرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885274595.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com