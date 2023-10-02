“أكاديمية طويق” تحصل على اعتماد عالمي جديد

حصلت أكاديمية طويق التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، على اعتماد عالمي جديد لتقديم الاختبارات والشهادات المهنية والاحترافية بمقر الأكاديمية، وذلك بالشراكة مع منظمة Pearson Vue.
ويأتي ذلك ضمن مساعي الأكاديمية المستمرة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر دعم الاحتياج المطلوب في الوظائف التقنية بأفضل الكوادر الوطنية من خلال عقد شراكات عالمية تنقل الخبرات باستخدام أفضل المنهجيات والممارسة.
وجاء اعتماد مركز اختبارات الشهادات المهنية والاحترافية في أكاديمية طويق، بأكثر من 300 شهادة احترافية معتمدة كفرصة للمهتمين بالحصول على شهادات لتطوير وصقل مهاراتهم في مجالات التقنية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإدارة وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي من كبرى الشركات مثل: Apple, Microsoft, IBM, CompTIA, cisco, aws, Alibaba, Dell, PMI, certnexus وغيرها من الجهات.
وكانت أكاديمية طويق قد أسهمت في تخريج أكثر من 9 آلاف متدرب ومتدربة في 10 مجالات تدريبية وأكثر من 60 شراكة عالمية، بجانب توظيف خرّيجي معسكراتها وبرامجها طويق في شواغر وظيفية بمختلف المجالات التقنية والرقمية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن منظمة Pearson Vue، تعمل مع العديد من المؤسسات والمنظمات حول العالم لتوفير البنية التحتية التقنية لتنفيذ الاختبارات والحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف مجالات تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.