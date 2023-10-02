“الاستثمار الجريء”: 112 مليون للشركات “الناشئة”

استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء 112.5 مليون ريال في صندوق شركة IMPACT46 الثالث، بهدف تعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وتعزيز قطاع الاستثمار الجريء بالمملكة.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة، نبيل كوشك، إن هذا الاستثمار يأتي ضمن برنامج الاستثمار في الصناديق الذي تنفذه الشركة لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة بالمملكة لجميع المراحل والقطاعات.
وأضاف “كوشك” أن الاستثمار يهدف أيضا لتعزيز النمو الذي شهده قطاع الاستثمار الجريء في المملكة خلال الأعوام السابقة ما جعله يتصدر مشهد الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2023 من حيث حجم المبالغ المستثمرة.
في نفس السياق، أكد الرئيس التنفيذي لشركة IMPACT46، عبدالعزيز العمران، أن هذا الاستثمار يأتي تأكيدًا على المستقبل الواعد لنشاط الاستثمار الجريء في المملكة بفضل ما تمتلكه من مقومات كافية لجعلها في مصاف الدول الرائدة في هذا المجال.
وكانت تقارير كشفت في يوليو الماضي أن المملكة تصدرت نظيراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باعتبارها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من عام 2023 الذي شهد استثمارات تجاوزت 1.67 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “الشركة السعودية للاستثمار الجريء” هي شركة تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 43 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تم الاستثمار بها أكثر من 700 شركة.