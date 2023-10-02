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جديد المحليات > “الفائزون” بجائزة الحوار “الوطني”
03/10/2023   12:04 ص

“الفائزون” بجائزة الحوار “الوطني”

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كشف مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، عن أسماء الفائزين بجائزة الحوار ‏الوطني في دورتها الثالثة، التي بلغ عدد المشاركات في فروعها الأربعة 227 مشاركة، وتصدر مشاركات الأفراد في فروع الجائزة‎‎‏ بـ 140 ‏مشاركة، ‏‎ثم القطاع الحكومي بـ 58 مشاركة، يليه القطاع الخاص بـ 27 مشاركة، وأخيراً مؤسسات المجتمع المدني بـ 17 مشاركة.

وجاءت نتائج المبادرات الفائزة في الفروع الأربعة، من نصيب مبادرة بوابة كبار المحسنين لمنصة إحسان، التي فازت عن فرع ‏المؤسسات الحكومية، ومبادرة المشاريع المستدامة للمسؤولية الاجتماعية للشركة السعودية للكهرباء عن فرع مؤسسات القطاع الخاص، ومبادرة ركن الحوار الأهلية عن فرع مؤسسات المجتمع المدني، وفوز “هنا طلاب العالم.. التسامح يوحدنا”، عن فرع الأفراد، وتقدمت بها المعلمات نورا آل سرور، وأريج كاتب، وحنان الحربي، وزكية اللحياني. وفق “أخبار 24”.

وأكد الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، أن الإعلام شريك لكل مؤسسات الدولة لإيصال رسالتها للمجتمع، معبرًا عن فخره بما تحققه ‏‎جائزة الحوار ‏الوطني في دورتها الثالثة من نجاح وتقدم للإسهام في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في المجتمع، بما يتماشى مع القفزات النوعية التي تشهدها المملكة في جميع المجالات في إطار رؤية السعودية 2030.

“الفائزون” بجائزة الحوار “الوطني”

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