“11 ألف” منشأة صناعية.. والهدف “36 ألف”

كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس محمد السويلم، عن ارتفاع المنشآت الصناعية من 8800 منشأة في 2019 إلى أكثر من 11 ألف منشأة، كاشفاً أن المستهدف وفق الإستراتيجية الوطنية الصناعية الوصول إلى 36 ألف منشأة بحلول 2035.
وأوضح المهندس السويلم، خلال “ملتقى ممكنات القطاع الصناعي”، أن انعقاد الملتقى وما يطرح فيه ممكنات هدفها تمكين القطاع الصناعي من أداء دوره في التنمية الاقتصادية، مشيدًا بما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية وما تم تقديمه من ممكنات للقطاع.
ويهدف الملتقى الذي نظمته غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى تسليط الضوء على الممكنات التي رصدت لتمكين القطاع الصناعي من تحقيق المستهدفات الصناعية ضمن مسارات رؤية المملكة 2030. وفق “أخبار 24”.
من جهته أكد عضو مجلس غرفة الرياض، رئيس اللجنة الصناعية عبدالله الخريف، أن عقد الملتقى يأتي في إطار جهود لجنة الصناعة بالغرفة لمد جسور التواصل مع المسؤولين بالقطاع الصناعي وإتاحة الفرصة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع والوصول لحلول حولها، مشيدًا بما تم رصده من ممكنات للقطاع الصناعي الذي يعد على رأس أولويات تحقيق التنمية الاقتصادية.