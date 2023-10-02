“تأمين” لرفع “الصادرات”

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، ما يتيح للشركة تأمين المدفوعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد المخاطر.
ويسعى البنك للإسهام في تمكين الاقتصاد غير النفطي، وتكثيف الجهود لرفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية، وتشجيع الشركات الوطنية لتصدير منتجاتها بتعزيز قدراتها التنافسية والحد من مخاطر عدم السداد.
وفي ظل الطلب المتنامي على قطاع البتروكيماويات يعمل البنك مع الشركة المتقدمة العالمية للتسويق، لتحقيق الأثر الاقتصادي لرفع معدل الصادرات السعودية، والالتزام بالتعاون مع الشركاء من أصحاب الخبرة والقدرات المالية لتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة فرص دخولها لأسواق جديدة إقليمياً ودولياً وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.
وقع الوثيقة كلٌ من الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة المتقدمة للبتروكيماويات المهندس فهد المطرفي، بالمقر الرئيسي للبنك بالرياض.