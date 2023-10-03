“النفط” يتراجع و”الدولار” يصعد

شهدت أسعار النفط تراجعاً بنسبة 2%، تزامناً مع صعود الدولار الأمريكي وجني المتعاملين للأرباح وسط مخاوف متعلقة بزيادة إمدادات الخام والضغط على الطلب جراء ارتفاع أسعار الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر عند التسوية 1.49 دولار أو ما يعادل 1.6 % إلى 90.71 دولار للبرميل، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 5% عن المستوى عند انقضاء أجل العقد.
فيما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.97 دولار أو 2.2 % إلى 88.82 دولار للبرميل، حيث أرجع محللون الأمر إلى إقبال بعض المتعاملين على جني الأرباح بعدما ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 30% إلى أعلى مستوياتها في 10 أشهر في الربع الثالث.وفق “أخبار 24”.
في السياق نفسه، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى إلى أعلى مستوى في 10 أشهر بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية إغلاقاً جزئياً وعززت بيانات اقتصادية من توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وارتفع مؤشر الدولار 0.62 % إلى 106.89 في حين انخفض اليورو 0.7 % إلى 1.0491 دولار، بينما تراجع الين الياباني 0.31% مقابل الدولار إلى 149.77 بعد تراجعه إلى 149.90