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03/10/2023   8:50 ص

5 أطعمة للإقلاع عن التدخين

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نصح خبراء تغذية بتناول 5 أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تساعد على الإقلاع عن التدخين كونها تحتوي على نسب من النيكوتين تعوض الجسم عن النقص الذي يتعرض له عند الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

وقالوا إن النيكوتين يمكن أن يؤثر في وظائف المخ، ويؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية، وزيادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، وبالتالي فإن تعويضه في بدايات مرحلة الإقلاع عن التدخين مهم حتى يعتاد الجسم.

ووفق الخبراء، فإن أول هذه الأطعمة هو الباذنجان حيث تحتوي الواحدة على 100 ميكروجرام من النيكوتين وهي نسبة ضئيلة لكنها مهمة، كما أن حبة البطاطس الواحدة تحتوي على نحو 15 ميكروجراماً من النيكوتين.وفق “أخبار 24”.

وأشاروا إلى أن القرنبيط أحد الأطعمة الأكثر إثارة للدهشة باحتوائها على النيكوتين، حيث تحتوي الواحدة على نحو 16.8 ميكروجرام من النيكوتين، كما أن الفلفل الأخضر يمكن أن يحتوي على ما بين 7.7 إلى 9.2 ميكروجرام من النيكوتين، فيما تحتوي حبة الطماطم المتوسطة الحجم على نحو 7.1 ميكروجرام من النيكوتين.

5 أطعمة للإقلاع عن التدخين

طب وتداوي
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