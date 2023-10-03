7 عادات سلبية قد تتسبب بفقد البصر

حذر خبيران طبيان عالميان من 7 عادات سلبية يقوم بها الإنسان بشكل روتيني تتسبب في خطورة شديدة على العين وقد تُفقِد أي شخص بصره.
ووفق الطبيب في عيادة الليزر للعيون بلندن يورن يورجنسن، واستشاري طب العيون وجراح العيون بمستشفى ميدلسكس المركزي إيفلين منساه، فإن إهمال الكشف الدوري يمكن أن يؤدي إلى حالات مرضية للعين مثل الغلوكوما واعتلال الشبكية السكري والضمور البقعي غالباً ما تتطور دون أعراض ملحوظة في مراحلها المبكرة.
وحذر الطبيبان من الجلوس وقتاً طويلاً أمام الشاشات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، حيث يؤدي ذلك إلى إجهاد العين الرقمي، الذي يتميز بأعراض مثل جفاف العين والصداع وعدم وضوح الرؤية، كما حذَّرا من أن عدم الوقاية من الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يساهم في حالات مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي.
وأشارا إلى أن سوء التغذية يمكن أن يضر بصحة العين، لأن العناصر الغذائية المكتملة حيوية للرؤية ووظيفة العين بشكل عام، أيضا فإن التدخين يضر بالعين والإقلاع عنه هو عامل قابل للتعديل يمكن أن يقلل من خطر الإصابة ببعض الأمراض مثل إعتام عدسة العين. وفق “أخبار 24”.
وبيَّن الطبيبان أن هناك فكرة خاطئة واسعة النطاق مفادها أن ارتداء النظارات الطبية يؤدي إلى تدهور البصر، وهي فكرة غير دقيقة وتضر بالعين، كما أن العمل أو القراءة في المناطق ذات الإضاءة غير الكافية يمكن أن يجعل العينين تعملان بجهد أكبر، مما يؤدي إلى إجهادهما وعدم الراحة وضعف الرؤية.