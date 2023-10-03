اتفاقيات لتوطين وتطوير صناعة المياه

وقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة اتفاقية تبادلية مع عدد من الهيئات والشركات الكبرى، شملت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) وجامعة تبوك وشركة يو آي باث، وشركة فيدكو وشركة داو، وذلك خلال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية بدورته الثانية في محافظة جدة.
وتمكن مذكرة التفاهم بين “التحلية” و”منشآت”، رواد الأعمال والمبتكرين في تقنيات المياه من خلال دعم مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه التابع للتحلية؛ بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد وتنوعه وتعزيز الابتكار في مجال تقنيات المياه.
وتضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية وجامعة تبوك تطوير روبوت خاص بتنظيف وإزالة الترسبات الحيوية من خطوط أنابيب مآخذ المياه في منظومات الإنتاج، فيما تضمنت مذكرة التفاهم بين التحلية وشركة يو آي باث استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، واشتملت الاتفاقية المتبادلة بين التحلية وشركة فيدكو على تطوير المضخات وأجهزة استرداد الطاقة.وفق “أخبار 24”.
وشملت الاتفاقية بين التحلية وشركة داو دراسة كفاءة مواد التنظيف لأغشية التناضح العكسي في مياه الخليج العربي المستخدمة في منع التلوث.