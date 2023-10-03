“زاد” العقل.. بـ”الرياض”

يطرق المثقفون أبواب الرياض للتزود بالكتب والأفكار الجديدة التي تولد داخل معرض الكتاب الدولي؛ حيث جديد الإصدارات والندوات الثقافية التي تمتد من الماضي بالنظر إلى أسواق العرب الموسمية القديمة التي كانت تشهدها شبه الجزيرة بطريقة دورية ويؤمها العرب من كل الأرجاء فيتاجرون ويسمعون المواعظ والخطب ويتنافرون ويتفاخرون وينشدون الشعر.
ويعج معرض الكتاب برائحة العلم التي تفوح من الإصدارات الجديدة في كل العلوم، وكذلك عبق الماضي الذي ينثر رحيقه من خلال النسخ القديمة التي يقدمها المعرض ويتنافس عليها الزوار، كما أنه بمثابة فرصة ذهبية للتعارف بين المثقفين ومسرح للندوات والتبادل المعرفي والفكري.
ويرى مختصون بشؤون التاريخ، أن معرض الكتاب في الرياض بمثابة سوق كبيرة للقاء المثقفين والعاشقين للعلم والثقافة والكتب من كل أنحاء العالم، حيث اعتبره أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود الدكتور حمد العنقري، واحداً من أكبر المعارض العربية من ناحية السوق الاقتصادية له لذا فهو يمثل ظاهرة ثقافية مميزة تقام على هامشه الندوات والمحاضرات واللقاءات الحوارية المهمة.
وأخذ معرض الكتاب زواره في ركن آخر ينهالون منه ثقافات الغير بعيداً عن التزود بالكتب، وهو ما عبر عنه المؤلف والناشر قاسم الرويس، ليؤكد من خلال تجربته أن المعرض ملتقى مميز ومختلف يجمع أصحاب الثقافة المشتركة لتبادل الأفكار والآراء. وفق “أخبار 24”.
صاحب ومؤسس دار نشر ومنتدى الدكتور محمد المشوح، وصف المعرض بأنه قبلة ثقافية علمية كبرى تشكلها المملكة وكرنفال عربي يترقب الجميع افتتاحه للالتقاء بين أروقته وممراته والتزود بالعلم والكتب منه، كما أنه يشكل أيضاً أجمل فرصة وأثمن لقاء يمكن أن ينتج عنه مشاريع علمية لدور النشر والمثقفين.